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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر يلا شوت

جولة مصرية بين Zamalek vs Talaa El Gaish اليوم، مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري المصري، في مباراة جديدة ضمن الدوري المصري الممتاز لعام 2024، يتوجه الزمالك لمواجهة طلائع الجيش على استاد الكلية الحربية، وهي المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشر. يدخل الفريق الأبيض هذه المواجهة وهو يحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة، بينما يجد طلائع الجيش نفسه في المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة.

في آخر مباراة له، نجح الزمالك في تحقيق فوز صعب على الإسماعيلي بنتيجة 2-1، حيث كانت هذه النتيجة مهمة للغاية لتعزيز موقفه في الدوري. تمكن لاعبو الفريق من تحقيق الانتصار بعد معركة شرسة، وسط اعتراضات من بعض الأندية، بما في ذلك الزمالك، على بعض جوانب تنظيم الدوري.

هذه المباراة ضد طلائع الجيش تأتي في وقت حرج لكلا الفريقين، حيث يسعى الزمالك لمواصلة سلسلة الانتصارات للارتقاء في الترتيب والمنافسة على المراكز المتقدمة، بينما يسعى طلائع الجيش لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في الابتعاد عن منطقة الهبوط وتحسين موقفه في الدوري المحلي.

متي موعد مباراة الزمالك اليوم أمام طلائع الجيش في الدوري المصري 2024؟

المباراة النارية بين الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز لعام 2024 تشكل حدثًا مهمًا لعشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي. تُقام المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشر في تمام الساعة 9 مساءًا بتوقيت مصر وبقية الدول المجاورة مثل السعودية، فلسطين، الكويت، والأردن. بينما تبدأ في تمام الساعة 10 مساءًا بتوقيت الإمارات، عمان، وليبيا، وفي الساعة 7 مساءًا بتوقيت تونس، المغرب، والجزائر.

الزمالك، الذي يحتل المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة، يستضيف طلائع الجيش الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة. يدخل الزمالك المباراة بعد فوز مهم على الإسماعيلي في المباراة الأخيرة، حيث يسعى لمواصلة الانتصارات والمنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري.

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش يلا شوت

من جهة أخرى، يحتاج طلائع الجيش إلى تحسين أدائه وتحقيق نتيجة إيجابية بعد سلسلة من النتائج السلبية في الجولات الأخيرة، لا سيما أن الفارق عن منطقة الهبوط حاليًا يبلغ 12 نقطة. هذه المواجهة ستكون اختبارًا صعبًا للفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق أهدافه في نهاية الموسم وتحسين موقفه في الترتيب العام للدوري.

يترقب الجمهور المصري والعربي على حد سواء هذه المواجهة، التي تعد من أبرز المباريات في الدوري المصري هذا الموسم، والتي من المتوقع أن تشهد منافسة قوية وأداءًا مثيرًا من الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اليوم في الدوري الممتاز

تُقام اليوم مباراة هامة بين الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز 2023/2024، حيث يتواجه الفريقان على استاد الكلية الحربية في إطار الأسبوع الثلاثين من البطولة. المباراة تنطلق في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وفلسطين والكويت والأردن، وفي الساعة 10 مساءً بتوقيت الإمارات وعمان وليبيا، بينما تبدأ في الساعة 7 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

الزمالك يدخل هذه المباراة وهو في المركز السابع برصيد 41 نقطة، بعد فوزه الأخير على الإسماعيلي بنتيجة 2-1، مما أعطاه دفعة قوية للمنافسة على المراكز المتقدمة. من جهة أخرى، يسعى طلائع الجيش، الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة، لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في الابتعاد عن منطقة الهبوط وتعزيز موقعه في جدول الترتيب.



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اضغط هنا لمشاهدة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر يلا شوت في الدوري المصري

بالنسبة للجماهير التي ترغب في متابعة المباراة عبر البث المباشر، فإن قناة أون تايم سبورت 1 هي الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري داخل مصر وفي مجموعة كبيرة من الدول العربية. توفر القناة تغطية مميزة وتحليلات فنية قبل وبعد المباراة، مما يجعلها الخيار الأمثل لمتابعة هذا اللقاء المرتقب.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 على القمر الصناعي نايل سات هو كالتالي:

تردد قناة On time sports 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11861 معدل الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5\6

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري 2024

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز 2024، من خلال الحسابان الرسميان لموقع كورة بلس على يوتيوب وفيسبوك.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش في الدوري المصري 2024

من المتوقع أن يبدأ جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك مباراة اليوم أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز 2024 بالتشكيل الأتي:

تشكيلة الزمالك أمام طلائع الجيش 4-3-3

محمد صبحي

عمر جابر - أحمد مجدي - حمزة المثلوثي - سيد نيمار

عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر

مصطفى شلبي - يوسف أوباما - إبراهيما نداي

تشكيل طلائع الجيش المتوقع أمام الزمالك في الدوري المصري 2024

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني لطلائع الجيش عبد الحميد بسيوني بالتشكيلة الأتية في مباراة الزمالك اليوم في الدوري المصري 2024.

تشكيلة طلائع الجيش أمام الزمالك 4-2-3-1

عمر رضوان

أحمد عبد الرحمن - خالد سطوحي - محمد سمير - محمد دياب

عبد الرحمن شيكا - إسلام محارب

أحمد متعب - علي حمدي - محمد هاني

جودوين شيكا

الزمالك وطلائع الجيش.. التاريخ والمواجهات

في مواجهة حماسية في إطار الدوري المصري الممتاز، يستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في مباراة مؤجلة تعد من أبرز المواجهات في الجولات الأخيرة من الموسم. يحتل الزمالك حاليًا المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة بعدما لعب 24 مباراة، حقق فيها 12 انتصارًا وتعادل في 5 مباريات، بينما خسر 7 مباريات. تمكن لاعبو الزمالك من تسجيل 38 هدفًا، واستقبلوا 25 هدفًا في شباكهم حتى الآن في الموسم الحالي.

من جانب طلائع الجيش، يحتلون المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة، بعدما خاضوا 29 مباراة، حققوا فيها 8 انتصارات وتعادلوا في 11 مباراة، بينما خسروا 10 مواجهات. لاعبو الطلائع سجلوا 23 هدفًا واستقبلوا 32 هدفًا حتى الآن في الموسم.

تاريخ مواجهات الزمالك وطلائع الجيش يعكس سيطرة الفريق الأبيض في معظم المباريات السابقة بينهما. حتى الآن، التقى الزمالك والطلائع في 36 مباراة، حقق الزمالك الفوز في 21 منها، بينما حقق الطلائع الجيش 8 انتصارات، وانتهت 7 مواجهات بالتعادل. فيما يتعلق بالأهداف، سجل الزمالك 70 هدفًا في مرمى الطلائع، بينما تلقت شباكه 35 هدفًا من الطلائع على مر اللقاءات.

آخر مواجهة جمعت الزمالك وطلائع الجيش انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين دون رد، مما يزيد من حماس الجماهير وترقبها لهذه المباراة الجديدة والمهمة بين الفريقين.

المباراة المقبلة بين الزمالك وطلائع الجيش لن تكون مجرد مواجهة عابرة في الدوري، بل ستكون اختبارًا حقيقيًا لقدرات الفريقين وطموحاتهما في الموسم الحالي. يسعى الزمالك للفوز لمواصلة مسيرته نحو المنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري، بينما يسعى طلائع الجيش لتحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن منطقة الهبوط وتحسين ترتيبه في الجدول.

المتابعون للمباراة يتوقعون مشاهدة منافسة شرسة وإثارة كبيرة بين الفريقين، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات التكتيكية واللاعبين المتوقع غيابهم أو مشاركتهم في هذه المباراة الهامة. تتوقع الجماهير حضورًا قويًا من لاعبي الزمالك الذين يعول عليهم في تحقيق الانتصار، بينما يسعى طلائع الجيش للمفاجأة وقلب الطاولة على الزمالك في ملعبهم.

بهذه الطريقة، تتجسد أهمية هذه المباراة كفرصة حقيقية لكل فريق لتحقيق أهدافه في الدوري المصري الممتاز، وتحقيق نتائج تعكس مسيرتهم وتطمحاتهم في الموسم الحالي.