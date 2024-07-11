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أحمد جودة - القاهرة - حسمت إدارة نادي الخلود السعودي اتفاقها مع نظيرتها في الأهلي، من أجل التعاقد مع أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الخلود السعودي يحسم اتفاقه مع الأهلي لضم ديانج

وأكدت صحيفة الرياضية، أنه جرى الاتفاق بين الخلود والأهلي على شراء عقد لاعب الوسط المالي بقيمة 350 ألف دولار.

واشترطت إدارة نادي الخلود اجتياز ديانج صاحب الـ26 عامًا الفحص الطبي، من أجل إتمام الصفقة، بعد الأنباء المتداولة عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وشارك لاعب الوسط الدولي في 21 مباراة مع الأهلي خلال الموسم الكروي الحالي، ولم يقدم أي مساهمة تهديفية.

جدير بالذكر أن الفريق القصيمي تعاقد مع البرتغالي باولو دوارتي، لقيادة الفريق فنيًا، بالإضافة إلى ضم حامي العرين البرازيلي مارسيلو جروهي أولى صفقاته الأجنبية.

