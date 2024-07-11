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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن نادي تشيلسي الإنجليزي، يسعي للحصول على خدمات داني أولمو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي لايبزيج الألماني ومنتخب إسبانيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تشيلسي يقترب من خطف هدف برشلونة

ووفقًا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن هنا احتمال كبير إلى أن يُكسر عقد داني أولمو البالغ 50 مليون باوند، قبل المهلة المحددة لهذه القيمة يوم الإثنين المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن تشيلسي أبرز المهتمين بالتعاقد مع أولمو، وجاهز لدفع قيمة فسخ عقد اللاعب مع ناديه الألماني.

يذكر أن برشلونة قد من ضمن أوائل الأندية التي كانت تسعي للتعاقد مع أولمو خلال الميركاتو الصيفي، لكنه ابتعد عن ضم اللاعب بعد الاقتراب من حسم صفقة نيكو ويليامز.

