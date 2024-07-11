نجم فرنسا يحسم موقفه من الاعتزال الدولي بعد توديع يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - ألقت تقارير صحفية ألمانية الضوء على حقيقة رغبة الفرنسي كينجسلي كومان نجم بايرن ميونخ الألماني في الاعتزال الدولي عقب خروج فرنسا من بطولة الأمم الأوروبية والمعروفة يورو 2024 والمقامة حاليا في ألمانيا.

كومان يحسم موقفه من الاعتزال الدولي

لفتت صحيفة بيلد الألمانية أن كتيبة المدير الفني ديدييه ديشامب ودعت منافسات يورو 2024 في ألمانيا عقب الخسارة على يد إسبانيا في الدور قبل النهائي علمًا بأن كومان كان قد غادر المعسكر في بداية الشهر الحالي من أجل التواجد رفقة زوجته التي كانت تضع الطفل الرابع.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن أحد المقربين من كومان نفى التقارير الصحفية التي انتشرت في الساعات القليلة الماضية التي ربطته بالاعتزال دوليًا والتوقف عن تمثيل ألوان منتخب فرنسا في الفترة المقبلة.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن كومان لا يخطط بأي حال من الأحوال للاعتزال دوليًا ويرغب في الاستمرار في الدفاع عن ألوان كتيبة الديوك في المستقبل القريب.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن كومان ما زال يرى أن تمثيل منتخب بلاده أمر يدعو للفخر الشديد وأن كل ما يقال عن اعتزاله مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة.

وأفادت الصحيفة الألمانية بأن كومان البالغ من العمر 28 عامًا مثل منتخب فرنسا في 57 مباراة دولية وسجل 8 أهداف مع كتيبة الديوك طوال مشواره.