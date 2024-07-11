نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك ينافس مودرن سبورت على صفقة مفاجئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل نادي الزمالك في مفاوضات لضم حارس منتخب مصر الأولمبي ونادي المقاولون العرب محمد أحمد السيد "سيحا".

الزمالك يتفاوض مع "سيحا" حارس منتخب مصر الأولمبي

ضم روجيرو ميكالي المدير الفني لـ منتخب مصر الأولمبي الحارس محمد سيحا، لقائمة لاعبيه المشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024.

وقال مصدر إن أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك تواصل مع وكيل اللاعب سيحا لإمكانية ضمه من نادي المقاولون إلى صفوف نادي الزمالك خلال موسم الانتقالات المقبلة.

وأكد المصدر أن الزمالك يراقب اللاعب منذ فترة ويتحين الفرصة لضمه في قائمة النادي الأبيض لدعم مركز حراسة المرمى.

وأوضح المصدر أن هناك أندية أخرى في الدوري المصري ترغب في الاستفادة من خدمات الحارس الدولي سيحا وأبرزهم نادي مودرن سبورت.

ومن المقرر أن تقام أولمبياد باريس 2024، في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 24 يوليو الجاري حتى 11 أغسطس المقبل.

وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، عن وقوع المنتخب الأولمبي المصري، ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا والدومينيكان وأوزبكستان.