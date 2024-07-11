نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان عاجل من نادي النصر حول أزمة موعد مباراة بيراميدز في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر نادي النصر، بيانًا جديدًا بشأن أزمة موعد مباراة الفريق الكروي الأول أمام بيراميدز في بطولة كأس مصر.

بيان نادي النصر حول مواجهة بيراميدز

جاء في البيان، ما يلي: “كعهد ووعد مجلس إدارة نادي النصر برئاسة المستشار اشرف لطفي القائم باعمال رئيس مجلس الإدارة والمستشار حسن اسماعيل واعضاء المجلس والمدير التنفيذي نسعى للحفاظ علي حقوق النادي المادية والمعنويه والحفاظ علي اسم وسمعة نادينا الحبيب”.

تابع: “نوضح الحقيقة بالمستندات فيما يخص أزمة موعد اقامة مباراة نادينا مع نادى بيراميدز فى كأس مصر وهي كالتالي؛ تلقي نادي النصر خطاب يفيد بأن موعد مباراة النصر امام بيراميدز في كأس مصر تم تحديده يوم 31 / 5 / 2024”.

وأضاف: “وفى يوم 27 / 5 تلقي نادي النصر خطاب من اتحاد الكرة يفيد بأنه تم تأجيل المباراة لموعد سيتم تحديدة لاحقًا بدلًا من اقامتها من 31 / 5 ثم تم ابلاغنا بأقامه المباره في الفتره مابين 12 يونيو إلى 15 يونيو، وفي يوم 12 / 6 تلقي النادي خطاب من اتحاد الكُرة يفيد بأنه تم تحديد موعد المباراة يوم 15 / 7”.

واصل البيان: “ودارت العديد من الأتصالات والمفاوضات بين بعض مسئولي اتحاد الكُرة ولجنه المسابقات بالأتحاد مع مسئولي الكُرة بنادي النصر للوقوف علي لعب المباراة في الموعد المحدد أو تأجيله خلال تلك الفترة من نهاية الموسم خاصة ان فريق الكُرة بالنادي مر بالمطبات التاليه”.

استكمل: “مع انتهاء الموسم انتهت عقود عدد من اللاعبين واقامة فترة اعداد للمباراة ثم تأجيلها ثلاث مرات بسبب قرارات التأجيل وعدم وضوح الرؤيه، وإقامة وتأجيل وإلغاء فترة الاعداد ادي إلى الارتباك الشديد في برنامج الاعداد وعدم القدرة علي الإستعداد للمباراة والموسم الجديد بسبب تلاحم وانقطاع فترات الاعداد اضافة إلى تحمل النادي تكلفة اعداد الفريق وتجهيزة بما يوازي مئات الألاف من الجنيهات من مرتبات واعداد وتغذية وانتقالات وإقامة مبارايات ودية”.

وختم: “مجلس الادارة لم يهدف أو يسعى فى تفاوضه الا للحفاظ على حقوق النادى وفريقه.. وعلاقته مميزة بالسادة أعضاء مجلس اداراة اتحاد الكرة والتواصل مستمر مع اداراة النادى ومديره التنفيذى فقط لانهم الجهة الشرعية”.