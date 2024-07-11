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أحمد جودة - القاهرة - بدأ نادي هليوبوليس معسكره في إسبانيا لعدد من فرق الشباب لكرة اليد، حيث غادرت البعثة تضم قوام 4 فرق من قطاع الناشئين إلى إسبانيا استعدادا للموسم الجديد.

شباب اليد بنادي هليوبوليس يبدأ معسكره في إسبانيا

تضم بعثة يد هليوبوليس إلى إسبانيا 96 لاعبا يمثلون قوام فرق قطاع الناشئين مواليد 2008 و2009 و2010 و2012، ويرأس البعثة محمد الألفي المشرف على المنتخبات الوطنية لكرة اليد والذي يتولى في الوقت نفسه منصب المشرف على قطاع كرة اليد بنادي هليوبوليس.

وحرصت إدارة هليوبوليس على توفير معسكر إعداد خارجي لقطاع الشباب والناشئين لكرة اليد، لعمل معايشة للاعبين في الأجواء الأوروبية قبل انطلاق منافسات قطاع الشباب والناشئين من الموسم الجديد لكرة اليد.

وكان اتحاد اليد برئاسة محمد الأمين قد قرر في وقت سابق تعيين محمد الألفي مشرفا على منتخبات الشباب والناشئين، قبل أن يتولى أيضا الإشراف على قطاع الشباب والناشئين بنادي هليوبوليس.