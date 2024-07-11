الرياضة

قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الغد أمام بيراميدز في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير، محمود الزنفلي


الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد.

الوسط: أكرم توفيق، حسين الشحات، إمام عاشور، كريم نيدفيد، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، أليو ديانج، مروان عطية، طاهر، مروان عطية، رضا سليم.

الهجوم: وسام أبو علي.


فيما تم استبعاد كلًا من:-

مصطفى مخلوف وحمزة علاء ومحمود كهربا وبيرسي تاو وعمرو السولية ومحمد الضاوي كريستو ومحمود متولي وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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