نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الغد أمام بيراميدز في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير، محمود الزنفلي



الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد.

الوسط: أكرم توفيق، حسين الشحات، إمام عاشور، كريم نيدفيد، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر، أليو ديانج، مروان عطية، طاهر، مروان عطية، رضا سليم.

الهجوم: وسام أبو علي.



فيما تم استبعاد كلًا من:-

مصطفى مخلوف وحمزة علاء ومحمود كهربا وبيرسي تاو وعمرو السولية ومحمد الضاوي كريستو ومحمود متولي وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.