نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة ينافس بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد على نجم إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام بريطانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي يسهل طريق برشلونة الإسباني نحو التعاقد مع الإسباني داني أولمو نجم خط وسط لايبزيج الألماني ومنتخب إسبانيا في الفترة المقبلة.

أولمو يشعل الصراع بين كبار أوروبا

أشار برنامج توك سبورت البريطاني إلى أن أسهم أولمو ارتفعت في الفترة الأخيرة بسبب اداؤه المميز مع المنتخب الإسباني في بطولة الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا، حيث لعب دورًا هامًا في وصول إسبانيا للمباراة النهائية.

وأفاد البرنامج البريطاني بأن مانشستر سيتي قرر عدم التحرك للتعاقد مع أولمو في الوقت الذي يعمل فيه برشلونة على إعادة نجمه السابق إلى أحضانه.

وأكد البرنامج البريطاني أن برشلونة فتح المفاوضات مع لايبزيج بالفعل قبل يورو 2024 ولكن على الرغم من خروج المان سيتي من السباق إلا أن أولمو يتواجد على رادار بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل الحصول على خدماته.

وأوضح البرنامج البريطاني أن قيمة الشرط الجزائي في عقد أولمو مع لايبزيج تبلغ 60 مليون يورو في الوقت الذي يتحلى فيه بالهدوء حيال الحديث عن مستقبله، حيث كشف أولمو في أكثر من مناسبة تركيزه التام على منتخب إسبانيا في الفترة الأخيرة.