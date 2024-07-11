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أحمد جودة - القاهرة - أجرى السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع الهلال السعودي فحصا طبيا في عيادة طبية تسمى ب "مينا" وهي الشريك الطبي لنادي الهلال صباح اليوم قبل مشاركته في التدريبات وفقا لما أعلنه الحساب الرسمي للنادي السعودي على موقع "إكس".

كوليبالي يجري فحصا طبيا قبل مشاركته في مران الهلال

وحضر كوليبالي "33" عاما إلى النادي أمس عقب إنتهاء إجازته التي حصل عليها مع اللاعبين الدوليين، ويستعد للسفر مع الهلال إلى النمسا التي تستضيف معسكر الفريق الخارجي.

وينطلق معسكر الهلال التحضيري للموسم الجديد بداية من الإثنين المقبل حتى الثالث من أغسطس القادم، يخوض خلاله الفريق 5 مباريات تجريبية.

وكان الهلال قد تعاقد مع اللاعب الصيف الماضي بعقد يمتد لمدة 3 مواسم، قادما من تشيلسي الإنجليزي.

وإنطلقت رحلة خاليدو كوليبالي الإحترافية من نادي ميتز الفرنسي في 2010، قبل أن ينتقل إلى جينك البلجيكي في 2012، ثم إلى نابولي الإيطالي في موسم 2014، وبعد ذلك إلى تشيلسي في 2022.