نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مصدر في الأهلي يوضح سبب استبعاد السولية من مواجهة بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن السبب وراء استبعاد عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأحمر من مباراة الغد أمام بيراميدز.

استبعاد عمرو السولية من مباراة الأهلي وبيراميدز

لم تشهد قائمة الأهلي لمباراة الغد تواجد عمرو السولية حيث استبعده المدرب السويسري بسبب الإصابة.

وتعرض السولية للإصابة في عضلة السمانة خلال مران الفريق الأحمر اليوم الخميس.

ويلتقي الأهلي ضيفه بيراميدز غدًا الجمعة على استاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.