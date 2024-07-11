نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يفوز على طلائع الجيش بثنائية في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز على نظيره فريق طلائع الجيش، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على ستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

نتيجة مباراة الزمالك وطلائع الجيش

جاء الهدف الأول في المباراة لصالح الزمالك، في الدقيقة 44 من أحداث الشوط الأول للمباراة، عن طريق يوسف إبراهيم أوباما، برأسية قوية بعد صناعة من عبدالله السعيد.

ونجح عبدالله السعيد في إحراز الهدف الثاني للزمالك، في الدقيقة 54 من أحداث الشوط الثاني للمباراة، عن طريق ركلة جزاء.

فيما تمكن طلائع الجيش من إحراز هدف تقليص الفارق، في الدقيقة 69، بهدف عكسي عن طريق اللاعب أحمد مجدي مدافع الزمالك.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 44، محتلا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 35، محتلا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري العام.