تعرف على رجل مباراة الزمالك وطلائع الجيش

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أحمد جودة - القاهرة - حصد عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة طلائع الجيش التي أقيمت اليوم الخميس في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

عبدالله السعيد يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك وطلائع الجيش

تسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في أرضية الملعب فور انتهاء اللقاء.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ليرفع الأبيض رصيده إلى 44 نقطة محتلا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.