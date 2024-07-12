نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| صدمة لـ حسام حسن.. هيرفي رينارد يتلقى عرضًا رسميًا لتدريب منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر موقع فرنسي، مفاجأة حول رغبة الاتحادين المصري والنيجيري في التعاقد مع هيرفي رينارد مدرب منتخب سيدات فرنسا لكرة القدم.

وقرر هيرفي رينارد، ترك قيادة منتخب فرنسا للسيدات عقب خوض دورة الألعاب الأولمبية القادمة، التي تنطلق في يوليو الجاري.

منافسة بين مصر ونيجيريا على رينارد

أفاد موقع “فوت ميركاتو” الفرنسي بأن هيرفي رينارد بات هدفًا للاتحاد المصري لكرة القدم من أجل تدريب الفراعنة.

وأوضح الموقع الفرنسي أن الاتحادين المصري والنيجيري تقدما بعروض رسمية من أجل التعاقد مع هيرفي رينارد بعد انتهاء مهمته مع منتخب سيدات فرنسا.

وذكر المصدر ذاته أن مصر قدمت عرضاً رسمياً بقيمة 1.9 مليون يورو للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد لتدريب المنتخب الأول لكرة القدم، الذي يقوده حالياً المدرب الوطني حسام حسن.

ودخل الاتحاد النيجيري، على خط المفاوضات للتعاقد مع هيرفي رينارد مقابل 2 مليون يورو، لتولي قيادة “النسور”.