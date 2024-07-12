نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في دوري "نايل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره فريق طلائع، بفوز الأبيض بثنائية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على ستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، ملخص أحداث وأهداف مباراة الزمالك ضد العجلات الحربية في الدوري العام

ملخص أهداف مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش

جاء الهدف الأول في المباراة لصالح الزمالك، في الدقيقة 44 من أحداث الشوط الأول للمباراة، عن طريق يوسف إبراهيم أوباما، برأسية قوية بعد صناعة من عبدالله السعيد.

ونجح عبدالله السعيد في إحراز الهدف الثاني للزمالك، في الدقيقة 54 من أحداث الشوط الثاني للمباراة، عن طريق ركلة جزاء.

فيما تمكن طلائع الجيش من إحراز هدف تقليص الفارق، في الدقيقة 69، بهدف عكسي عن طريق اللاعب أحمد مجدي مدافع الزمالك.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 44، محتلا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 35، محتلا المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري العام.