نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إشبيلية الإسباني ينجح في ضم لاعب آرسنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إنجليزية أن إشبيلية الإسباني نجح في حسم صفقة انتقال ألبرت سامبي لوكونجا لاعب وسط الارسنال في الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت التقارير أن الفريق الإسباني سيضم اللاعب علي سبيل الاعارة لمدة موسم مع وجود بند بالتعاقد لانتقاله بصفة نهائية بمقابل 12 مليون يورو.

وأفادت التقارير أن من المتوقع أن يتم الاعلان عن صفقة أنتقال ألبرت سامبي خلال الايام القادمة، بعد اجراء اللاعب الفحوصات الطبية.

إشبيلية يحسم صفقة ألبرت سامبي

وانضم اللاعب البلجيكي صاحب الأصوال الكونغولية الموسم الماضي إلي صفوف لوتون تاون الانجليزي معارًا من الارسنال، وشارك معهم في 17 مباراة أحرز خلالهم هدف وحيد وصنع 3 تمريرات حاسمة.

وأنتقل ألبرت البالغ من العمر 24 عام، إلي صفوف الأرسنال عام 2021 قادمًا من أندرلخت البلجيكي بمقابل 17.5 مليون يورو.