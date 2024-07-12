نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض جديد من النصر لضم ديبالا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلطت تقارير صحفية سعودية الضوء على تفاصيل عرض النصر السعودي من أجل التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا نجم هجوم روما الإيطالي خلال فترة الميركاتو الصيفي.

النصر يغري ديبالا بعرض ضخم

أفادت صحيفة اليوم السعودية بأن النصر عرض على الأرجنتيني باولو ديبالا نجم روما الإيطالي عقد تبلغ مدته 3 مواسم مقابل 60 مليون يورو من أجل تدعيم خط هجوم النادي السعودي في الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة السعودية أن النصر مستعد لدفع 12 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد باولو ديبالا مع روما الإيطالي خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن عقد الأرجنتيني باولو ديبالا مع روما الإيطالي ينتهي في 30 يونيو من عام 2025.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن باولو ديبالا يرغب بالبقاء في أوروبا وعدم الرحيل إلى الدوري السعودي خلال فترة الميركاتو الصيفي.