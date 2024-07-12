نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يكشف سر عدم الإعلان عن قائمة الفريق قبل لقاء طلائع الجيش.. وسبب غياب شيكابالا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه قام باتباع سياسة التدوير في تشكيل الفريق خلال مباراة طلائع الجيش التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جوميز يكشف سر عدم الإعلان عن قائمة الفريق قبل لقاء طلائع الجيش.. وسبب غياب شيكابالا

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" الفريق لم يكن جيدًا في الشوط الأول، ولم نظهر بالشكل المطلوب، والنتيجة لم تكن عادلة ولكن هذه هي كرة القدم، ومن الممكن أن تتفوق حتى إذا لم تكن تستحق".

وفيما يخص محمد عاطف قال جوميز:" يجب أن نصبر على محمد عاطف لأنه ليس ظهير أيسر ويلعب في هذا المركز بسبب النقص العددي في هذه الجبهة".

وتابع:" محمد عاطف لم يلعب بشكل جيد في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني تغيرت الأمور وظهر بشكل جيد".

وفيما يخص موقف إبراهيما نداي قال المدير الفني:" نداي لاعب ضمن الفريق، وإذا كانت لديه أي مشكلة قانونية سنناقشها معه، وفي حال رحيله فالزمالك يمتلك العديد نم اللاعبين".

وفيما يخص عدم نشر قائمة الفريق قبل لقاء طلائع الجيش قال جوميز:" لماذا ننشر القائمة من الأساس، وإذا كان لدي لاعب سيغيب عن المباراة لماذا أخطر الجميع بذلك، سنُغلق على الفريق خلال الفترة المقبلة لأن ذلك سيكون أفضل للنادي في المستقبل".

واختتم المدير الفني قائلًا:" محمود عبد الرازق "شيكابالا" تعرض لإصابة قوية تسببت في تأخر عودته للفريق، لأنه سدد الهواء بدلًا من الكرة، والجهاز الطبي يقوم بدور كبير معه، ونتمنى أن نراه في الملعب خلال أقرب وقت ممكن".

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 44 نقطة.