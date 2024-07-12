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أحمد جودة - القاهرة - استأنف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري تدريباته مساء اليوم الخميس بمران في صالة الجيمانزيوم وذلك استعدادًا لمباراته أمام نظيره فريق المقاولون العرب بالجولة الحادية والثلاثين من الدوري الممتاز.

المصري يبدأ تدريباته استعدادًا لملاقاة المقاولون العرب

تنطلق مباراة المصري والمقاولون العرب في الحادي والعشرين من يوليو الجاري على ستاد الجيش ببرج العر.

وقبل بداية المران حرص الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر واللاعبين على الوقوف دقيقة حداد على وفاة فقيد الرياضة المصرية ونجم المصري السابق أحمد رفعت، قبل أن يجتمع الكابتن علي ماهر بلاعبيه مطالبًا اياهم بعدم الالتفات لضمان تأهل الفريق للبطولة الكونفيدرالية.

حث المدير الفني لاعبيه على أهمية خوض المباريات الخمس المقبلة من عمر الدوري بكل قوة من أجل الحفاظ على المركز الثالث بجدول الترتيب.

اشتمل المران على عدد من الوحدات التدريبية البدنية والتي حرص الجهاز الفني على متابعتها بكل دقة من أجل تحقيق الاستفادة الكاملة منها.