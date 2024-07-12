‎عاجل.. أول قرار من جوميز بعد الفوز على طلائع الجيش في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة غدًا الجمعة من التدريبات الجماعية، بعد الفوز على طلائع الجيش في مباراة اليوم بمسابقة الدوري الممتاز.

أول قرار من جوميز بعد الفوز على طلائع الجيش في الدوري

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي، استعدادًا للقاء بلدية المحلة المقرر له يوم الاثنين المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.