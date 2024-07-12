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أحمد جودة - القاهرة -

انتقد الإعلامي عبدالناصر زيدان حالة الفرحة والشماتة التي انتشرت بعد خبر إنهاء التعاقد بين الشركة المتحدة والكابتن أحمد شوبير.

عبدالناصر زيدان ينتقد الشماتة بعد إنهاء التعاقد مع أحمد شوبير

وأشار زيدان في تصريحاته خلال برنامج "ملعب الشمس" المذاع على قناة الشمس إلى أن هذا القرار هو شأن داخلي يخص الشركة وشوبير، ولا يستدعي هذا الاحتفاء السلبي.

عبر زيدان عن استغرابه من ردود الفعل التي رافقت هذا الخبر، مؤكدًا أن الشماتة ليست من أخلاق الدين، خاصة أن شوبير لديه أسرة تتأثر بمثل هذه الأحداث.

وشدد الإعلامي على أن الفرح بإقالة شخص من عمله هو سلوك غير لائق ومرفوض، داعيًا الجمهور إلى احترام مشاعر الآخرين وتجنب الشماتة.

واختتم زيدان تصريحاته قائلا سيواصل تناول قضايا الإصلاح في الإعلام الرياضي، مشيرًا إلى ضرورة التحلي بالمسؤولية والاحترام في معالجة مثل هذه الأخبار.