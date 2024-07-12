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أحمد جودة - القاهرة -

انتقد محمد الشرقاوي الناقد الرياضي تأخر اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة في التعامل مع واقعة جنة عليوة وشهد سعيد معبرا عن استغرابه من عدم بدء التحقيقات حتى الآن.

محمد الشرقاوي ينتقد تأخر الوزارة واللجنة الأولمبية في التحقيق في واقعة جنة عليوة وشهد سعيد

أكد الشرقاوي في تصريحاته لبرنامج "ملعب الشمس" على وجود خطأ في هذه الواقعة مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الإخفاق في توضيح الحقائق المحيطة بالحادث.

أضاف الناقد الرياضي أتعجب من التأخير الذي يظهره الجهاز الإداري في اللجنة الأولمبية والوزارة في فتح تحقيق فوري في هذه الواقعة خاصة مع تقدم الوقت واقتراب موعد الأولمبياد.

واختتم الشرقاوي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة سرعة التحرك لإجراء التحقيقات اللازمة بشأن الإصابة الأخيرة للاعبة جنة عليوة معبرا عن أمله في أن يتم حسم هذه القضية قبل انطلاق الألعاب الأولمبية بفترة قصيرة.

