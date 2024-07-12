نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عصام مرعي: الزمالك أكبر من المنافسة على كأس الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد عصام مرعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الفارس الأبيض أكبر من البحث عن التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية، مُشيرًا إلى أن الصفقات التي تم إبرامها في يناير الماضي ساعدت الفريق على تطور مستواه ونتائجه.

عصام مرعي: الزمالك أكبر من المنافسة على كأس الكونفدرالية



وقال عصام مرعي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لسنا معتادين على مركز الزمالك الحالي في جدول ترتيب الدوري، النادي مر بأزمات عديدة، وكانت تحتاج لوقت من أجل حليها".



وتابع: "المكسب الحقيقي هذا الموسم التتويج بكأس الكونفدرالية، خصوصًا أن مباراة الدور النهائي أمام نهضة بركان المغربي، وأن قائمة الزمالك من اللاعبين ليست قوية".



وأضاف: "صفقات الزمالك في يناير ساعدت الفريق بشكل جيد على تحسين نتائجه ومستواه، والمردود سيظهر في الموسم القادم.. الجميع يعلم الظروف الصعبة للزمالك حاليًا".



وأكمل: "الزمالك ليس معتادًا على المشاركة في كأس الكونفدرالية، الأمر الطبيعي للزمالك المنافسة على دوري أبطال إفريقيا، ولا يجب زرع المطالبة بالتتويج بالكونفدرالية لدى اللاعبين".



وأتم عصام مرعي تصريحاته قائلًا: "الزمالك أكبر من المنافسة على البحث عن المشاركة في كأس الكونفدرالية، ولا أصدق أن النادي قد يتواجد في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري".

