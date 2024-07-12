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أحمد جودة - القاهرة -



أكد عصام مرعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الأبيض يحتاج لصفقات قوية في الموسم القادم، من أجل المنافسة على البطولات.

عصام مرعي: على نداي دفع الأموال للزمالك من أجل اللعب له وليس العكس



وقال عصام مرعي في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "على الزمالك انتقاء لاعبيه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية".



وأضاف: "المحترفون الحاليين في فريق الزمالك لا يوجد بهم سوى حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري، الذي يجيد اللعب في المباريات الكبيرة، لأنه لاعب دولي".



وتابع: "الزمالك من أجل أن ينافس على الدوري في الموسم القادم، عليه التعاقد مع لاعبين محترفين يلعبون بشكل دولي مع منتخباتهم، فالزمالك ليس لديه الوقت لتطور مستوى لاعبيه".



وأكمل: "فريق الزمالك يحتاج خط وسط مدافع وحارس مرمى وظهير أيسر ومهاجم قوي، ويجب أن تكون الصفقات بالكيف وليس بالكم، بمعنى أن تكون الصفقات قوية من الناحية الفنية".



وواصل: "يجب توفير التدعيمات القوية للمدير الفني، جوزيه جوميز، الجماهير تغاضت عن الموسم الجاري، ولكن لن يوافقوا على تكرار ذلك في الموسم القادم".



وأتم عصام مرعي تصريحاته قائلًا: "إبراهيما نداي من أجل أن يلعب لنادي الزمالك عليه أن يدفع الأموال، وليس أن يحصل على مليون دولار".

