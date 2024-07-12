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أحمد جودة - القاهرة -



أكد عصام مرعي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن مباراة الأهلي أمام بيراميدز هي من ستحسم بطل الدوري هذا الموسم

عصام مرعي: مباراة الأهلي وبيراميدز هي من ستحسم بطل الدوري



وقال عصام مرعي في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مباراة الأهلي وبيراميدز هي من ستحسم بطل الدوري العام هذا الموسم، ونسبة فوز الفريقين 50%، ولكن بيراميدز كعبه عالي على الأهلي".



وأضاف: "بيراميدز يقدم واحدة من أفضل مستوياته هذا الموسم، والفريق لا يفرط في أي نقطة، والمدرب كرونسلاف يوريشيتش هو سر تحول الفريق".



وأتم عصام مرعي تصريحاته قائلًا: "الأهلي معروف في مثل هذه المباريات، هو يستطيع الفوز وتسجيل الأهداف في أي لحظة، لذا بيراميدز على أن يأخذ حذره من ذلك، وأن يركز على عدم استقبال الهدف".