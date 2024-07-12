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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن تفاصيل مثيرة بشأن مستقبل أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك، موضحًا أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قد رفض التعاقد مع اللاعب رغم توقيعه على عقود الانتقال للقلعة الحمراء.

عبدالناصر زيدان يكشف رفض الأهلي لتعاقد زيزو وتوقيعه على عقود الانتقال

أكد زيدان في تصريحات لملعب الشمس، أن زيزو وقع على العقود مؤخرًا للانضمام إلى الأهلي، لكن الخطيب رفض الصفقة في هذه الفترة.

وأضاف زيدان أنه في حال تقديم عروض قوية لضم زيزو من أندية أخرى، قد ينتقل اللاعب إلى فريق آخر، مشيرا إلى أن الحالة الراهنة تتطلب مرونة واستعدادًا للاحتراف.

واختتم الإعلامي تصريحاته بالتأكيد على أن مستقبل زيزو ما زال غير محسوم وقد يشهد مفاجآت في الأيام المقبلة بناء على التطورات القادمة.