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أحمد جودة - القاهرة -

أكد إيهاب الفولي الناقد الرياضي استعداد محمود عبدالرازق "شيكابالا" لاعب نادي الزمالك للمشاركة في مباريات فريقه بعد تعافيه من إصابة في العضلة الأمامية.

إيهاب الفولي: شيكابالا سيعود في مباراة بيراميدز بعد تعافيه من الإصابة

أشار الفولي في تصريحات لملعب الشمس، إلى أن الجهاز الطبي لنادي الزمالك يعمل بجدية على عودة شيكابالا للمشاركة في مباريات الدوري الممتاز.

وأوضح الفولي أن جميع الاستعدادات تسير بشكل إيجابي لعودة شيكابالا إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام القادمة، مشيرًا إلى أهمية وجوده كعنصر أساسي في تشكيلة الزمالك.

واختتم تصريحاته قائلا أن شيكابالا سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة الزمالك أمام بيراميدز، مشددا على أهمية مساهمته في مثل هذه المباريات الهامة.

