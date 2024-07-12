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أحمد جودة - القاهرة -

هاجم محمد الشرقاوي الناقد الرياضي إدارة النادي الأهلي بسبب قرارها الأخير بعدم السماح للاعبين بالانضمام إلى منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024.

محمد الشرقاوي: الأهلي لا يمثل مصر في المشاركات الإفريقية بعد قرار منع لاعبيه من الانضمام للمنتخب

أكد الشرقاوي في تصريحات لملعب الشمس، أن هذا القرار يوضح موقف الأهلي الذي يعمل في مصلحته الخاصة دون النظر إلى مصلحة المنتخبات الوطنية.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن الأهلي، من خلال هذا القرار، يمثل نفسه فقط ولا يمثل مصر في المحافل القارية، معتبرًا أن هذا النهج يزيد من الانفصالية بين النادي والمنتخبات الوطنية.

واختتم الشرقاوي تصريحاته قائلا، أن هذا القرار قد يؤثر سلبًا على مشجعي الأهلي وقد يزيد من انعزالية النادي، معبرًا عن استيائه وتأييده للمشجعين الذين قد يختارون دعم فرق أخرى في بطولات إفريقيا بدلا من الأهلي، نظرًا لموقفه الحالي.

