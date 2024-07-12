نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى الجويلي: زيزو ومحمد عبدالمنعم لا يمكن مقارنتهما في إمكانيات الرحيل عن فرقهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبر مصطفي الجويلي الناقد الرياضي عن رأيه في موقف كل من محمد عبدالمنعم، لاعب الأهلي، وأحمد سيد زيزو، نجم الزمالك، من الرحيل عن فرقهم في حال وصول عروض خارجية.

مصطفى الجويلي: زيزو ومحمد عبدالمنعم لا يمكن مقارنتهما في إمكانيات الرحيل عن فرقهم

أكد الجويلي في تصريحات لملعب الشمس، أنه لا يمكن مقارنة بين الوضعين، حيث يتمتع زيزو بقدرات استثنائية تفوق بمراحل ما يقدمه محمد عبدالمنعم مع الأهلي.

وأوضح الجويلي أن قدرة زيزو على التأثير الكبير على فريق الزمالك تجعله لاعبًا لا يمكن استبداله، مشيرًا إلى أن العروض المقدمة لزيزو تفوق بكثير ما قد يتلقاه عبدالمنعم، نظرًا لاختلاف مراكزهما ودورهما في الفرق.

واختتم الجويلي تصريحاته بالدعوة إلى الحفاظ على لاعبي الطرفين، خاصة زيزو، الذي يمكنه أن يكون فارقًا في أي فريق يلعب له.

