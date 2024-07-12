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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي، أن الزمالك بدأ يعتمد على العناصر الشابة ومنهم أحمد مجدي الذي يقدم مستوى طيب، مشيرا إلى أن جوزيه جوميز أصبح يعتمد على اللاعبين الناشئين وهو أمر إيجابي في المرحلة الحالية.

ناقد رياضي: عمر كمال عبدالواحد الأنسب لـ كولر فنيًا أمام بيراميدز

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "بالطبع، مواجهة الأهلي وبيراميدز صعبة وقوية، لكن تظل موقعة الأهلي والزمالك هي القمة والديربي، لكن واقع المنافسة حاليا يؤكد أنها مواجهة هامة".

وأضاف: "الاعتماد على اللاعبين الشباب في أوروبا، لكنه يكون مشروع نادي أو اتحاد كرة، بمعني أن أي مدرب يعمل على حسب اللاعبين المميزين من العناصر الشابة، لكن كولر يعمل وفقا لسياسة الادارة بالنادي الأهلي والتي تحتاج للتتويج بالبطولات، ولن تصبر على ضياع اي لقب".

وواصل: "بالتأكيد، إدارة الكرة بالأهلي هي التي عليها ابلاغ المدرب بضرورة الاستعانة بلاعبين من الشباب، بمعني امكانية ضم مهاجم ثالث للتواجد مع الفريق من القطاع، وكذلك مركز الظهير الايمن يضم عدد من العناصر، لأن أي مدرب لن يستعين بأي لاعب ناشئ وهو يمتلك عناصر شابة، إلا لو الإدارة ابلغته بضرورة تقليل الاعمار السنية في المراكز.. لامين يامال تم تصعيده لأن الفريق كان يعاني من مشكلة في الصفقات".

وتابع: "بيراميدز خاض العديد من المباريات أكثر من الأهلي الذي كان منشغلا بخوض دوري ابطال افريقيا، وبالتأكيد لم يكن بيراميدز يعاني من الضغوط، وتشكيلته ثابت لكن غياب ابراهيم عادل قد يكون مؤثر، لكن وجود فخري لاكاي يقدم مستوى جيد".

وأشار إلى أن كريم فؤاد ظهير أيسر الأهلي لن يتقدم كثيرًا للهجوم، والجبهة اليسرى للفريق تضم حسين الشحات وإمام عاشور يهاجم أيضا منها، بينما رضا سليم كان بعيد عن المشاركة ولكن طاهر محمد طاهر كان يلعب بشكل اساسي في المباريات الأخيرة ويقدم مستوى جيد.

وأكد: "وجود عمر كمال عبدالواحد هو الانسب فنيا لـ كولر أمام بيراميدز، من اجل ايقاف الجبهة الخاصة بـ محمد حمدي وفخري لاكاي".

