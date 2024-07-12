نجم الكرة المصرية السابق: أخشى من وجود خناقة جديدة بين الشحات والشيبي

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن عبدالله السعيد لاعب وسط فريق الزمالك قدم مستوى جيد أمام طلائع الجيش، مشيرا إلى أنه من أكثر اللاعبين الذين بذلوا جهدًا في اللقاء رغم وصوله لسن الـ39 عاما بالإضافة إلى دقة التمريرات، وهو يستحق الإشادة، وكنت أتمنى اللعب بجواره في المستطيل الأخضر.

تصريحات محمد عبدالجليل

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "الأهلي يمتلك لاعبين مميزين، ولا بد من منح الفرصة للعناصر الشابة، اليوم شاهدت لقاء فيوتشر والمقاولون العرب، واعجبني احمد خالد كباكا لاعب خط الوسط الذي قدم مستوى مميز خلال اللقاء، كباكا سيكون واحدًا من ابرز اللاعبين في مركز الوسط".

وأضاف: "الزمالك قد يستفيد من بعض اللاعبين الشباب ولكن يحتاجون لمزيد من الوقت، خصوصا ايشو واحمد مجدي وآخرين، لا بد من الاستمرار الدفع بهم خلال المواجهات المقبلة".

وواصل: "أخشى من وجود خناقة جديدة بين الشيبي والشحات في لقاء اليوم، وهناك أمور كثيرة تحدث بين اللاعبين، وسبق وحدثت واقعة بين لاعب في أسوان مع عفت نصار لاعب الزمالك وقتها".

وتابع: "مشفق على طلائع الجيش في ظل النتائج الأخيرة مع عبدالحميد بسيوني والخسائر من الأهلي والزمالك".

