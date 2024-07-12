نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر إدريس: سنصدر قرارنا بشأن موقف شهد سعيد في الأولمبياد يوم الأحد المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن وقت الحادث بين شهد سعيد وجنة عليوة يوم 28 أبريل كان في مرحلة عدم استقرار للجنة وقتها، مشيرًا إلى أن القرار كان يجب أن يكون على قدر الحدث، لكن تم ايقاف شهد لاعبة الدراجات سنة محليًا وهو إدانة واحدة، وسوف يتم اعادة دراسة الأمر وفقًا للوائح والقوانين.

ياسر إدريس: سنصدر قرارنا بشأن موقف شهد سعيد في الأولمبياد يوم الأحد المقبل

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "لا بد أن يكون القرار وفقًا للميثاق الأولمبي، وعقدنا اجتماعًا مؤخرًا للجنة واتفقت مع لاأعضاء بأن يكون الاجتماع مفتوح، وسنقوم بتشكيل لجنة والاعلان عن اسمائها غدا، وسنقعد اجتماعا مع وجيه عزام رئيس اتحاد الدراجات وسوف نتخذ القرارات وفقًا للقانون وقد نقوم باستدعاء اللاعبتين".

وأضاف: "لا أريد استباق الأحداث، والرياضة أخلاق في المقام الأول بعيدًا عما يثار حاليا من انتقادات واسعة، وأنا في الاتحاد الدولي للسباحة على سبيل المثال يكون بنود في اللوائح منها بند "العنف والوحشية" وقد يتم الايقاف لمدة 4 مباريات أو عقوبات أكبر، وحدث ذلك في مباريات كرة الماء، واللائحة الخاصة بنا يتم تطبيقها بشكل فوري".

وواصل: "وزير الرياضة منح توجيهات للجنة الأولمبية، وقمنا بابلاغه بالقرارات التي تم اتخاذها، ولدينا لجنة القيم في اللجنة الأولمبية، وطالما اتحاد الدراجات اتخذ عقوبات معينة قد يكون القرار فيه عوار قانوني، ومن حق لجنة القيم تعديل القرار وفقًا للوائح، ولدينا مستشارين على أعلى مستوى وسيقومون باتخاذ القرار الأصوب".

وأكمل: "لا بد أن تفوز الأخلاق في النهاية، ونحن نعاني من ضغط شديد في اللجنة الأولمبية قبل المشاركة في الأولمبياد، وهدفنا حاليا الاستعداد بقوة قبل السفر، وتجهيز كل اللاعبين من أجل خوض المنافسات".

وأتم: "نتوقع من 7 إلى 11 ميدالية لمصر في الأولمبياد، ولدينا أمل كبير في فريق كرة القدم، وقمنا بإنهاء إجراءات سفرهم خلال الساعات الماضية إلى فرنسا".

