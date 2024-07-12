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أحمد جودة - القاهرة -



أكد أمير عزمي مجاهد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الأبيض يلعب دون ضغوط في الدوري خلال الفترة الحالية، مُشيرًا إلى أنه معجب بأداء أحمد مجدي ومحمد عاطف، ثنائي الفريق.

أمير عزمي: الزمالك يلعب دون ضغوط.. وهذا الثنائي يعجبني



وقال أمير عزمي مجاهد في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك قدم مباراة جيدة أمام طلائع الجيش، الذي قدم هو الآخر أداء جيد في المباراة".



وأضاف: "الزمالك يلعب دون ضغوطات خلال الفترة الحالية، وتمكن من تحقيق انتصار ثمين في مباراة طلائع الجيش".



وتابع: "الآن الزمالك يلعب دون ضغوطات، لذا يمكن الحكم على مستوى اللاعبين الشباب، وكذلك اللاعبين الذين لا يشاركون بصفة مستمرة".



وأكمل: "مستويات فرق الدوري ضعيفة، والزمالك في حالته الصعبة الحالية يستطيع الفوز، وإذا كان في حالة جيدة لكان الآن في المنافسة مع الأهلي وبيراميدز".



وواصل: "يعجبني أداء أحمد مجدي، اللاعب الناشئ في فريق الزمالك، وكذلك اللاعب محمد عاطف يقوم بأدوار رائعة في الجانب الدفاعي".



وأتم أمير عزمي مجاهد تصريحاته قائلًا: "الزمالك لا يحتاج التدعيم من أجل الكونفدرالية فقط، بل من أجل المنافسة على الدوري في الموسم القادم، والزمالك يحتاج لصفقات قوية، والنادي يستطيع تدعيم الفريق بشكل جيد مع اللاعبين المتواجدين حاليًا".

