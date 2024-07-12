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أحمد جودة - القاهرة -



أكد صلاح سليمان، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض حقق فوزا هاما على طلائع الجيش رغم الغيابات التي يعاني منها خلال الفترة الحالية.

صلاح سليمان: السعيد الأفضل في مصر..وجوميز اكتشف ناشئين مميزين

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك تمكن من تحقيق فوز مهم على طلائع الجيش رغم كثرة الغيابات، وجوميز استغل المباريات الأخيرة في إكتشاف عدد من الناشئين المميزين".

وأضاف: "أحمد مجدي مدافع مبشر ويتحكم في الكرة بشكل جيد، ومحمد عاطف ظهر بشكل سييء في الشوط الأول ولكنه تألق وظهر بأداء مميز للغاية في الشوط الثاني".

وأوضح: "عبدالله السعيد نجم كبير ومن أفضل اللاعبين في مصر خاصة في لعب الكرات العرضية التي تصل للمهاجم لكي يسجلها هدف".

