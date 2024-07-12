الرياضة

صلاح سليمان: السعيد الأفضل في مصر..وجوميز اكتشف ناشئين مميزين

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد صلاح سليمان، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض حقق فوزا هاما على طلائع الجيش رغم الغيابات التي يعاني منها خلال الفترة الحالية.

صلاح سليمان: السعيد الأفضل في مصر..وجوميز اكتشف ناشئين مميزين

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك تمكن من تحقيق فوز مهم على طلائع الجيش رغم كثرة الغيابات، وجوميز استغل المباريات الأخيرة في إكتشاف عدد من الناشئين المميزين".

وأضاف: "أحمد مجدي مدافع مبشر ويتحكم في الكرة بشكل جيد، ومحمد عاطف ظهر بشكل سييء في الشوط الأول ولكنه تألق وظهر بأداء مميز للغاية في الشوط الثاني".

وأوضح: "عبدالله السعيد نجم كبير ومن أفضل اللاعبين في مصر خاصة في لعب الكرات العرضية التي تصل للمهاجم لكي يسجلها هدف".
 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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