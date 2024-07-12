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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت جنة عليوة لاعبة الدراجات عن تفاصيل إصابتها خلال السباق المؤهل للأولمبياد، مشيرة إلى أن زميلتها شهد قامت بمسك ذراعها أثناء السباق حيث عبرت عن تعجبها من تصريحات محمد إبراهيم مدرب منتخب مصر للدراجات.

جنة عليوة تكشف ملابسات إصابتها وتطالب باعتذار رسمي

أوضحت جنة في تصريحاتها لبرنامج "ملعب الشمس"، أنها فوجئت بتصرف شهد خلال السباق، وأنها لم تتوقع مثل هذا السلوك، كما أبدت استغرابها من تصريحات المدرب محمد إبراهيم التي وصفتها بأنها غير صحيحة.

وأضافت جنة أنها تفاجأت بخطاب اللجنة الأولمبية يوم 1 مايو الذي أُرسل لإبلاغها بفتح تحقيق في الحادثة، رغم أنها كانت تتلقى العلاج في المستشفى.

واختتمت جنة تصريحاتها بطلب اعتذار من زميلتها شهد سعيد ومن الاتحاد بالإضافة إلى اللجنة الأولمبية، مؤكدة على ضرورة تحقيق العدالة في هذه الواقعة.

