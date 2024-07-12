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أحمد جودة - القاهرة -

هاجم الإعلامي عبدالناصر زيدان رئيس اتحاد الدراجات، وجيه عزام، بعد رفضه الرد على الاتصالات المتعلقة بواقعة جنة وشهد معربا عن استيائه من تهرب عزام من الإجابة وتجاهله للمكالمات.

عبدالناصر زيدان يهاجم رئيس اتحاد الدراجات بسبب أزمة جنة وشهد

وأكد زيدان أن عزام أغلق هاتفه ولم يستجب لمحاولات التواصل، مشددا على ضرورة توضيح ما حدث في أزمة الدراجات مطالبا رئيس اتحاد الدراجات بتحمل مسؤولياته والرد على الهاتف بدلا من التهرب.

وأضاف الإعلامي أنه لن يتوقف عن المطالبة بإجابات، مشيرا إلى أن التهرب من المسؤولية يعد فشلا".

وأوضح عبد الناصر بأن عزام يشغل منصبه منذ فترة طويلة ويجب عليه تقديم تفسيرات واضحة بشأن الواقعة".

واختتم الإعلامي حديثه بتأكيده على أهمية الشفافية والوضوح في التعامل مع مثل هذه الأزمات الرياضية، مشددًا على ضرورة استجابة رئيس الاتحاد لمطالب الجماهير والإعلام.

