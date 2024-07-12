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أحمد جودة - القاهرة - تحدث طارق يحيى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق عن ما حدث مع أحمدرفعت وطلبه من الجماهير التوقف وعدم مهاجمة ثلاثي الكرة المصرية حتى لا يحدث لهم مثله.

نجم الزمالك: توقفوا عن مهاجمة هذا الثلاثي

وقال يحيى في تصريحات له عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "لازم نلحق باقي اللاعبين من هجوم وتنمر الجماهير عليهم فأحمد رفعت تعرض لقهر الرجال وهو موقف صعب جدا".

وتابع: "رمضان صبحي أبرز مثال للاعبين الذين يتعرضون للهجوم والتنمر من قبل جماهير الفرق الأخرى منذ انضمامه لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز اف سي.

واختتم حديثه: "رمضان صبحي ومحمودعبد الرزاق شيكابالا يجب اللحاق بهم قبل تعرضهم لأزمات نفسية وصحية مماثلة وكذلك محمود علاء وعدد كبير من لاعبي الدرجة الثانية والثالثة ونقدر نحافظ على لاعيبتنا ده أهم حاجة".

