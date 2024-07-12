نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. سبب استبعاد السولية من مواجهة بيراميدز والزمالك يستهدف التعاقد مع نجمي بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

استبعاد عمرو السولية من مباراة الأهلي وبيراميدز

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن السبب وراء استبعاد عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأحمر من مباراة الغد أمام بيراميدز.

لم تشهد قائمة الأهلي لمباراة الغد تواجد عمرو السولية حيث استبعده المدرب السويسري بسبب الإصابة.

وتعرض السولية للإصابة في عضلة السمانة خلال مران الفريق الأحمر اليوم الخميس.

ويلتقي الأهلي ضيفه بيراميدز غدًا الجمعة على استاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يستهدف التعاقد مع نجمي بيراميدز

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي الزمالك يرغب في ضم محمود صابر من صفوف بيراميدز في الموسم المقبل، لكن النادي السماوي متمسك بالاعارة فقط، ولن يسمح برحيله نهائيًا.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الزمالك وضع حميدو عبدول لاعب فريق ميدياما الغاني ضمن الاسماء المطلوبة لتدعيم الفريق، ودخل نادي زد في منافسة قوية على ضمه".

وأضاف: "الزمالك كان يفكر في ضم كريم العراقي لاعب المصري، لكن ناديه نجح في تجديد عقده، ليقرر مسئولو النادي الأبيض التفكير في امكانية التعاقد مع أحمد توفيق لاعب بيراميدز الذي سبق وكان لاعبا في صفوف القلعة البيضاء".

