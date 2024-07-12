نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك يكشف أسباب توتر العلاقة بين كولر وكهربا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث طارق يحيى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق عن حقيقة الأسباب التي أدت لحدوث أزمة بين محمودعبدالمنعم كهربا ومدربه السويسري مارسيل كولر.

السبب وراء أزمة كهربا وكولر في الأهلي

وقال يحيى في تصريحات له عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "كهربا غضب كثيرا من جلوسه بدكة البدلاء حتى يلعب انتوني موديست سواء أساسي أو بديلا قبل رحيله".

وتابع: "كان من الخطأ أن يأتي انتوني موديست لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وكهربا كان يشعر بالغضب لعدم المشاركة لأنه يحب الكرة واللعب غير ذلك سيكون بارد المشاعر".

واختتم حديثه: "يوجد مدربين يستفزون لاعيبتهم وهذا مثال لما يحدث من أزمة بين كهربا وكولر ورغم مشاركته بالتدريبات الجماعية فهو خارج جميع مباريات الأهلي الماضية منذ خلافه مع مدربه المساعد".

