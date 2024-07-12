نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل الدينامو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد عراقي الناقد الرياضي عن تطورات جديدة بشأن ملف الراحلين من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وصفقاته الجديدة الصيفية لتدعيم وتعزيز صفوفه.

اليو ديانج يقترب من الخلود السعودي

وقال عراقي في تصريحات له عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "المالي اليوديانج هو أول الراحلين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ووصل له عرض من الخلود السعودي على سبيل الإعارة مع وجود بند الشراء والأهلي رفض ذلك".

وتابع: "الأهلي يتابع مصطفى أشرف لاعب الدوري الألماني سابقا وكان هناك اهتمام به من مجلس إدارة نادي الزمالك والاتفاق على الصفقات سيتم بموافقة كولر ومجلس الإدارة".

واختتم حديثه: "كريستو سيذهب إلى صفوف الرجاء على سبيل الإعارة موسم واحد فقط والأهلي رفض وضع بند شراء وبالعام القادم سيكون مجبر على تسجيله بالخمسة الأجانب وكولر لم يعطيه أي فرصة وهو سيعود أقوى منها".

