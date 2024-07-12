نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نهائي يورو 2024 والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنتظر عشاق الساحرة المستديرة، في مختلف أنحاء العالم، المباراة النهائية من بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»، والتي تقام يوم الأحد المقبل، لنسختها ال17.

ويحتضن الملعب الأولمبي ببرلين، المباراة النهائية التي تجمع بين منتخبي إسبانيا وإنجلترا، في نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

وتأهل المنتخب الإنجليزي إلى المباراة النهائية، عقب نجاحه بالفوز على نظيره منتخب هولندا بهدفين مقابل هدف، وحجز الماتادور الإسباني مقعدا بالدور نفسه عقب تخطي المنتخب الفرنسي.

موعد مباراة إسبانيا ضد إنجلترا في نهائي يورو 2024

تنطلق صافرة حكم المباراة بين إسبانيا وإنجلترا، في نهائي أمم أوروبا «يورو 2024»، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي يورو 2024

وتبث مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي يورو 2024، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، حيث تعد الناقل الحصري للبطولة، وبالتحديد قناتي beIN SPORTS MAX 1، وbeIN SPORTS MAX 2.