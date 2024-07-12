نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل اسبانيا لمواجهة انجلترا في نهائي اليورو.. عودة كارفخال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنتظر عشاق الساحرة المستديرة، في مختلف أنحاء العالم، المباراة النهائية من بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»، والتي تقام يوم الأحد المقبل، لنسختها ال17.

ويحتضن الملعب الأولمبي ببرلين، المباراة النهائية التي تجمع بين منتخبي إسبانيا وإنجلترا، في نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

وتأهل المنتخب الإنجليزي إلى المباراة النهائية، عقب نجاحه بالفوز على نظيره منتخب هولندا بهدفين مقابل هدف، وحجز الماتادور الإسباني مقعدا بالدور نفسه عقب تخطي المنتخب الفرنسي.

موعد مباراة إسبانيا ضد إنجلترا في نهائي يورو 2024

تنطلق صافرة حكم المباراة بين إسبانيا وإنجلترا، في نهائي أمم أوروبا «يورو 2024»، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

تشكيل إسبانيا المتوقع لمواجهة انجلترا

حراسة المرمى: الحارس اوناي سيمون.

خط الدفاع: كل من داني كارفخال على اليمين وناتشو فيرنانديز وايمريك لابورت بالإضافة إلى مارك كوكوريلا على اليسار.

خط الوسط: فابيان رويز ورودري محاور ارتكاز وداني أولمو وسط هجومي.

خط الهجوم: كل من نيكو ويليامز ولامين يمال والمهاجم الصريح ألڤارو موراتا.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي يورو 2024

وتبث مباراة إسبانيا وإنجلترا في نهائي يورو 2024، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، حيث تعد الناقل الحصري للبطولة، وبالتحديد قناتي beIN SPORTS MAX 1، وbeIN SPORTS MAX 2.