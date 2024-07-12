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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار وعشاق الكرة اللاتينية لمتابعة مباريات بطولة كوبا أمريكا 2024 والمقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

عُرفت بطولة كوبا أمريكا في بدايتها ببطولة كأس أمريكا الجنوبية وذلك في الفترة ما بين عام 1916 حتى عام 1975.

أقيمت بطولة كوبا أمريكا لأول مرة في الأرجنتين عندما احتفلت بالذكرى المئوية لاستقلالها واستطاعت أوروجواي أن تكون أول بطلة للبطولة.

ضمت البطولة 12 منتخبًا لسنوات طويلة تم تقسيمهم على 3 مجموعات حتى تم توسيع المنافسة لتشمل منتخبات أميركا الشمالية في نسخة 2024 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 6 منتخبات من اتحاد كونكاكاف لأول مرة في التاريخ.

نظام البطولة القديم كان ينص على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة بالإضافة إلى منتخبين من أصحاب المركز الثالث.

وبما أن قارة أمريكا الجنوبية تضم 10 دول، فقد كان يتم استدعاء منتخبان كضيوف عادة ما يكون المنتخب المكسيكي بالإضافة لبطل كأس آسيا للمنتخبات.

لم ينجح أي منتخب من خارج قارة أمريكا الجنوبية في التتويج بلقب كوبا أمريكا على الرغم من بدء توجيه الدعوات منذ نحو عقدين كاملين إلى منتخبات من خارج القارة من أجل المشاركة.

قائمة المتوجين بلقب كوبا أمريكا تاريخيًا قبل نهائي 2024



نجحت ثماني منتخبات وطنية بالتتويج بلقب بطولة كوبا امريكا ويعد مُنتخبي أوروجواي والأرجنتين أكثر منتخبين فازا بالبطولة بواقع 15 مرة لكل منتخب بينما كانت الأرجنتين أكثر دولة استضافت هذه البطولة برصيد 9 مرات ونجح منتخب البرازيل بالفوز بكوبا أمريكا برصيد 9 ألقاب ليحتل المركز الثالث.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي قائمة المتوجين ببطولة كوبا أمريكا..

1 - الأرجنتين - 15 مرة

2 - أوروجواي- 15 مرة

3 - البرازيل- 9 مرات

4 - باراجواي - مرتين

5 - تشيلي - مرتين

6 - بيرو - مرتين

7 - كولومبيا - مرة واحدة

8 - بوليفيا - مرة واحدة