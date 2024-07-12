نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي كوبا أمريكا 2024 قبل المباراة النهائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق ومحبي الكرة اللاتينية مباريات كوبا أمريكا 2024 والمقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية والتي يتنافس فيها نجوم كرة القدم على رأسهم كولومبيا والأرجنتين الذان تأهلا للمباراة النهائية ويطمحان بالتتويج بالبطولة الأغلى في قارة أمريكا الجنوبية.

وبجانب صراع المنتخبات على اللقب، يشتعل صراع آخر على الفوز بجائزة لقب هداف البطولة التي حققها في النسخة الماضية البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي قاد منتخب بلاده للتتويج باللقب بعد أن سجل 4 أهداف متساويًا مع لويس دياز نجم كولومبيا وجيانلوكا لابادولا نجم بيرو.

ترتيب هدافي كوبا أمريكا 2024 قبل المباراة النهائية



ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي بطولة كوبا حتى الآن..

1 - لاوتارو مارتينيز - الأرجنتين - 4 أهداف

2 - سالمون روندور - فنزويلا - 3 أهداف

3 - ماكسيميليانو أراوخو - أوروجواي- هدفين

4 - جوليان ألفاريز - الأرجنتين - هدفين

5 - فلوريان بالوجون - أمريكا - هدفين

6 - داروين نونيز - أوروجواي - هدفين

7 - فينيسيوس جونيور - البرازيل - هدفين

8 - لويس دياز - كولومبيا - هدفين

9 - دانيال مونيوث - كولومبيا - هدفين

10 - جيفرسون ليرما - كولومبيا - هدفين

11 - خوسيه فاخاردو - بنما - هدفين

12 - ادواردو بيلو - فنزويلا - هدفين

13 - جون كوردوبا - كولومبيا- هدفين