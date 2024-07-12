نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12-7-2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يريد محبو مشاهدة كرة القدم في كل مكان، معرفة مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق الثاني عشر من شهر يوليو الجاري في جميع البطولات.

ويشهد اليوم الجمعة 12-7-2024، مواجهة واحدة فقط بين فريقي الأهلي وبيراميدز في لقاء مؤجل بينهما من الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الأهلي ضد بيراميدز اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

سيتم نقل وإذاعة مباراة الأهلي ضد بيراميدز مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري المصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا On Time Sports1HD، بتعليق المعلق أيمن الكاشف.