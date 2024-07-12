نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة الأهلي ضد بيراميدز في دوري نايل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره بيراميدز مساء اليوم الجمعة 13 يوليو 2024 على استاد "القاهرة الدولي"، وذلك في لقاء مؤجل بينهما من الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي وصافة جدول ترتيب دوري نايل برصيد 57 نقطة، بعد الفوز في 18 مباراة والتعادل في 3 لقاءات وخسارة مباراتين، فيما يتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 68 نقطة، بعد الفوز في 21 مباراة والتعادل في 5 لقاءات وخسارة مواجهة واحدة.

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

تبدأ أحداث مباراة الأهلي ضد بيراميدز اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

تذاع مباراة الأهلي ضد بيراميدز مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري المصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا On Time Sports1HD، بتعليق المعلق أيمن الكاشف.