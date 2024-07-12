نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث محبو مشاهدة المارد الأحمر عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة الموافق الثاني عشر من شهر يوليو الجاري، ضمن منافسات دوري نايل.

ويحتضن استاد "القاهرة الدولي"، هذه المواجهة القوية التي ستجمع بين فريقي الأهلي وبيراميدز اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2023-2024

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

تنطلق صافرة البداية لمباراة الأهلي ضد بيراميدز اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد بيراميدز مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري المصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا On Time Sports1HD.

التردد: 11861.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.