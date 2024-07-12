نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يقترب من التعاقد مع الصفقة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث محمد عراقي الناقد الرياضي عن تطورات جديدة بشأن ملف الراحلين من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي وصفقاته الجديدة الصيفية لتدعيم وتعزيز صفوفه.

الأهلي يقترب من التعاقد مع الصفقة الذهبية

وقال عراقي في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "الراحلين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي هم كريستو وديانج ومحمود متولي وكهربا وحمزة علاء وخالد عبد الفتاح

وتابع: "لجنة التخطيط متحفظة على قرار السويسري مارسيل كولر بشأن رحيل كهربا ويسالون كولر من بديله سواء أجنبي أو محلي والمرشحين هم أوفا وأسامة فيصل ولكن أنديتهم تطلب مبالغ كبيرة".

واختتم حديثه: "محمد عبدالمنعم لم يصل له أي عرض والأهلي رفض العرض المقدم لرضا سليم وكذلك تقرر بقاء طاهر وعبدالقادر ورامي ربيعة بعد تألقهم بالفترات الماضية وإمام عاشور وصل له عرض والأهلي يرفض تماما رحيله والأهلي يقترب من يحيى عطية الله بعد يوسف أيمن".