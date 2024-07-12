نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة دوري نايل.. لمن الغلبة؟ تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب جمهور الكرة المصرية قمة على صفيح ساخن تجمع بين كلا من الأهلي أمام نظيره بيراميدز وذلك في مؤجلة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويمتلك الفريقين تاريخ مواجهات مثير خاصة بعد تغير مسمى الفريق من الأسيوطي إلى الأهرام.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي تاريخ مواجهات الفريقين والذي جاء كالاتي:-

14 مباراة في كافة المسابقة

التقى الفريقين في 14 مباراة بجميع المسابقات، حقق فيها النادي الأهلي الفوز في 6 مباريات، بينما فاز بيراميدز 5 مرات وتعادل الفريقان في 3 لقاءات فقط.



بينما في بطولة الدوري، التقى الفريقين في 10 مباريات، حقق بيراميدز الفوز في 4 مباريات وفاز المارد الأحمر 3 مرات وحكم التعادل 3 لقاءات.

وفي بطولتي منافسات كأس مصر وكأس السوبر،واجه الأهلي بيراميدز 4 مرات حقق الفوز في 3 مرات وخسر مرة.



أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين

استطاع الأهلي تحقيق الفوز بخماسية على حساب بيراميدز لكن بمسماه القديم نسخة (موسم 2014 /2015)، في مواجهة الدور الثاني.



نتيجة المواجهة الأخيرة

وانتهت اخر مواجهة جمعت الفريقين في بطولة الدوري الموسم الماضي بفوز الفريق السماوي بثلاثية نظيفة بينما تفوق الأهلي في الدور الأول في الموسم الماضي بثلاثية أيضا.