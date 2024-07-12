نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الاهلي في دوري نايل 2023-2024 قبل مباراة بيراميدز اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الاهلي بمواجهة نظيره بيراميدز في قمة من العيار الثقيل، في إطار الأسبوع الرابع عشر، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر.

موعد مباراة الاهلي وبيراميدز:-

وتنطلق مواجهة الاهلي ضد نظيره بيراميدز في الدوري المصري غدًا الجمعة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر.

ويبحث نادي بيراميدز عن الفوز في المباراة، وذلك من أجل استمرار اعتلاء صدراة ترتيب الدوري المصري، بينما يدخل الأهلي المباراة تحت شعار لا بديل عن الانتصار لملاحقة الفريق السماوي على الصدارة.

ترتيب الاهلي في الدوري المصري

يحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 57 نقطة من 23 مباراة بالفوز في 18 مباراة وتعادل في 3 مباريات والهزيمة في مباراتين وسجل 54 هدف واستقبل 20 هدف.